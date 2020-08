[Video] El Portal de los Dulces vive tiempos amargos

A Evelia Alcázar le tocó salir corriendo de Nelson Mandela hace dos años, después de un problema que terminó en un hecho lamentable: le quemaron la casa. Como pudieron, ella y su familia salieron adelante, pero vuelven a sentir un duro golpe: por culpa de la pandemia que obligó a Evelia a cerrar su mesa del Portal de los Dulces, ahora no tiene con qué pagar el arriendo y, tras una deuda de cinco meses, su arrendataria le ha pedido que se vaya. La única alternativa que Evelia ve, por ahora, es mudarse a donde una nuera, por lo menos mientras la crisis se resuelve y ella puede regresar a trabajar en el legendario Portal, ese rincón del Centro Histórico que permanece más cerrado y solo que nunca. En sus casas, las 27 vendedoras, vendedores de periódicos, cerrajero y demás, sin contar a las personas que dependen de sus negocios, pasan días difíciles, así como Evelia: desde el 14 de marzo tuvieron que resguardarse en casa para acatar todas las medidas decretadas por los gobiernos con el fin de afrontar esta pandemia. Se fueron y cinco meses después no saben cuándo ni cómo van a volver. Saben, en cambio, que sus economías se han convertido en bombas de tiempo, algunas han tenido que mudarse tras meses de arriendo sin pagar, atenerse a familiares, arreglárselas para preparar y vender dulces por el barrio con el poquito dinero que consiguen por ahí, en fin, sobrevivir en medio de este amargo reto que les ha impuesto el coronavirus. (Le puede interesar: Así es una noche en el Centro de Cartagena en medio de la pandemia)

Serán capacitadas El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias se alió con el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA – para ofrecer al sector cultural capacitaciones gratuitas en protocolos de bioseguridad. Las primeras beneficiadas con este curso serán 51 personas involucradas en el Portal de los Dulces distribuidas en 27 dueñas de puestos de dulce y 24 personas relacionadas en el proceso de elaboración y empaque de dulces. La capacitación tendrá una intensidad de 48 horas e “incluye un acompañamiento de soporte técnico personalizado para que los participantes dominen las herramientas tecnológicas requeridas una vez se inicie el proceso de formación”, según explicó el Ipcc. Mesa 1 Roberto Rojas Almeida Edad: 58 años Tiempo en el Portal: 33 años Personas que dependen de su negocio: 4 Vive en: Torices “Mi esposa está trabajando, gracias a Dios, entonces estoy dependiendo de ella durante esta pandemia”.

Mesa 2 Nancy Alcalá Martínez Edad: 54 años Tiempo en el Portal: 35 Personas que dependen de su negocio: 15 Vive en: Turbaco “He ofrecido a través de Instagram, a través de mi hija María José, dulces típicos a domicilio. Me he encontrado en la dificultad para conseguir clientes e insumos. Me he sostenido gracias a auxilios de la Alcaldía, algunas fundaciones. Nos gustaría un apoyo económico para reabrir”.

Mesa 3 Amira Elena Martínez de Puello Edad: 83 años Tiempo en el Portal: 45 años Personas que dependen de su negocio: 5 Vive en: Turbaco “En medio de esta pandemia nos estamos sosteniendo con la ayuda de familiares que nos están dando la mano en sustento de todo”.

Mesa 4 Alejandra Royer Taborda Edad: 54 años Tiempo en el Portal: 35 años Personas que dependen de su negocio: 3 Vive en: Torices “Ahora mismo dependo de las ayudas que me den”.

Mesa 5 Johana Flórez Arnedo Edad: 39 años Tiempo en el Portal: 3 años Personas que dependen de su negocio: 4 Vive en: Turbaco “Estoy en la crisis más grande del mundo: soy madre soltera y tengo tres hijos. Me gustaría que nos ayudaran a todas para volver a surtir cuando abramos otra vez”.

Mesa 6 Marina Isabel Arrieta Beltrán Edad: 78 años Tiempo en el Portal: 52 años Personas que dependen de su negocio: 3 Vive en: Los Caracoles “Muy mal, ha sido horrible. Ella ahora mismo está discapacitada, por una operación de rodilla, y tuvimos que cancelar la muchacha que la cuidaba. Mis hermanos quedaron sin empleo y no hemos recibido ayudas”, dice Milena, hija de Marina.

Mesa 7 Eleida Martínez Martínez Edad: 52 años Tiempo en el Portal: 30 años Personas que dependen de su negocio: 8 Vive en: Turbaco “Los primeros dos meses de la pandemia sobrevivimos con el ahorro que teníamos, ya que perdimos todo el capital invertido. Ahora mismo dependo de mis hijos y aveces le vendo dulces a mis vecinos, pero no es una venta diaria, es ocasionalmente”.

Mesa 8 María Villalobos Vergara Edad: 73 años Tiempo en el Portal: 50 años Personas que dependen de su negocio: 7 Vive en: El Carmelo “Me he estado cuidando mucho, a veces vendemos cocadas. A veces tenemos, a veces no, depende de lo poquito que consigamos”.

Mesa 10 Alba Cecilia Cerro Beltrán Edad: 36 años Tiempo en el Portal: 10 años Personas que dependen de su negocio: 5 Vive en: El Paraguay “Mi abuelita, Cruz Villeros, llevaba 79 años en el Portal, ella murió hace poco y yo quedé con la mesa. ¿Cómo hacemos para vivir? Mis familiares me ayudan, algunos amigos también y la Alcaldía nos dio una vez un bono de $85.000”.

Mesa 11 Tomasa Reyes Peña Edad: 75 años Tiempo en el Portal: 40 años Personas que dependen de su negocio: 5 Vive en: Villa Corelca “Emocionalmente nos ha afectado muchísimo, es complicado vivir así, tenemos que buscar la forma de reinventarnos, pero no es fácil”, dice María Camila Barboza, quien ha acompañado a Tomasa 17 años en el negocio.

Mesa 12 Doris Madrid D’Horta Edad: 64 Tiempo en el portal: 20 años Personas que dependen de su negocio: 4 Vive en: Olaya Herrera

Mesa 13 Gloria Patricia Martínez Martínez Edad: 52 años Tiempo en el Portal: 15 años Personas que dependen de su negocio: 2 Vive en: Turbaco “He estado proponiendo mis productos a diferentes tiendas aquí, en Turbaco”.

Mesa 14 Ana Teresa Bermúdez Ramos Edad: 61 años Tiempo en el Portal: 42 años Personas que dependen de su negocio: 2 Vive en: Los Almendros “Ahorita mismo no puedo hacer mucho por mi edad, estoy atenida a que me den el poquito de comida (mis familiares). Es bastante incómodo moralmente”.

Mesa 16 Indira Caballero Rosero Edad: 45 años Tiempo en el Portal: 20 años Personas que dependen de su negocio: 2 Vive en: El Nazareno “Mi hijo Jesús y el papá de la niña me ayudan con lo que pueden. Me gustaría que nos ayudaran con el capital cuando vayamos a reabrir. Perdí mi capital y ahora no tengo para surtir de nuevo”.

Mesa 17 Héctor Moisés Martínez Mena Edad: 55 años Tiempo en el Portal: 25 años Personas que dependen de su negocio: 3 Vive en: Chiquinquirá “Pues estaba sosteniéndome de lo poquito que tenía ahorrado, pero ya se acabó todo”.

Mesa 18 Claudia Puello Martínez Edad: 51 años Tiempo en el Portal: 30 años Personas que dependen de su negocio: 6 Vive en: Turbaco “Hago dulces, los vecinos me compran y mi hijo de me ayuda a proponerlos. Se vende poquito. Estoy pasando muchas necesidades sobre todo mis nietos, que dependen de mí, porque mi hijo manejaba un taxi pero el tiene cinco meses que no trabaja por la pandemia”. Mesa 19 Silvia Guardo Edad: 72 años Tiempo en el Portal: 58 años Personas que dependen de su negocio: 6 Vive en: Daniel Lemaitre “Si no fuera por mi hija, ya me hubiera muerto de hambre. No tengo con qué pagar las deudas de los bancos y tampoco los servicios porque yo dependo de mi puesto. Quisiera que nos den espacio para trabajar”.

Mesa 20 Evelia Alcalá Martínez Edad: 50 años Tiempo en el Portal: 27 años Personas que dependen de su negocio: 13 Vive en: Simón Bolívar “No tenemos cómo salir de esto, necesitamos ayuda urgente. Yo no tengo nada, puse una chaza, pero eso en realidad no es lo que va a dar para pagar el arriendo y los servicio. Me pidieron que desocupara porque no he pagado 5 meses de arriendo”.

Mesa 21 Evangelina Martínez Segovia Edad: 74 años Tiempo en el Portal: más de 40 años Personas que dependen de su negocio: Vive en: San Turbaco “Yo digo que esto es una cosa tan sorprendente, este encierro en el que uno se siente enjaulado. Hago dulces, pero no se venden sino cinco dulcesitos, me ayudan mis hijos”.

Mesa 22 Mercedes Deulofeutt Palomino Edad: 50 años Tiempo en el Portal: 21 años Personas que dependen de su negocio: 5 Vive en: San José de Los Campanos “Yo tenía unos ahorros, pero ya se me acabaron y ahora vivo de lo que mi mamá me pueda dar. Necesitamos que nos ayuden con un capital para volver a comenzar, porque todos los dulces se dañaron”.

Mesa 23 Marlene Flórez Vanegas Edad: 72 años Tiempo en el Portal: 22 años Personas que dependen de su negocio: 4 Vive en: Nuevo Bosque “Con las uñas, antes que cerraran el Portal, Marlene había surtido y todo se perdió. Todavía está debiendo”, dice su hermano Humberto.

Mesa 24 Mirelva García Villalobos Edad: 52 años Tiempo en el Portal: 17 años Personas que dependen de su negocio: 10 Vive en: El Campestre “Yo estaba viviendo en El Milagro y me mandaron a desocupar porque no tenía para pagar el arriendo, gracias a Dios una amiga tenía desocupado el apartamento en el que ahora vivo. La verdad es que no sé cómo hemos sobrevivido”.

Mesa 25 Edith Paternina de Buelvas Edad: 77 años Tiempo en el Portal: 48 años Personas que dependen de su negocio: 2 Vive en: Portales de Alicante “Ay, mi reina, usted no se imagina cómo hemos pasado. Los vecinos me regalan que el arroz, que la cosita, porque ajá, ¿de dónde más? Aquí, a la de Dios, debiendo arriendo. Esto me ha dado duro, yo estaba acostumbrada a mi negocio”.

Mesa 26 Osiris María Pérez Villalobos Edad: 49 años Tiempo en el Portal: más de 40 años Personas que dependen de su negocio: 2 Vive en: Paseo Bolívar “He estado haciendo lo que me gusta: galletas, diabolines, fritos... no encuentro qué hacer, aunque a veces se vende y a veces no”.