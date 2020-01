Video: El altercado de Dau con una mujer durante protesta en la Alcaldía

En la mañana de este viernes, el alcalde de Cartagena, William Dau, se enfrentó a su primera protesta ciudadana y no le fue tan bien como se esperaba.

Aunque el alcalde bajó desde su despacho para atender a los damnificados por el invierno que exigían el pago de los subsidios de arrendamiento, la reunión no duró mucho porque el mandatario tuvo un altercado con una de las manifestantes.

La molestia de Dau surgió luego de que la damnificada (que hablaba por un megáfono) lo señalara y tocara insistentemente en el pecho, a lo que él decidió retirarle la mano y la mujer le dijo, “no se preocupe, no lo vuelvo a tocar. Miren al alcalde de Cartagena, no quieren que lo toquen”.

Acto seguido, el mandatario, que estaba en compañía del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo y la secretaria General, le quitó la vocería y dijo que se acaba la reunión.

“Con esta señora no puedo reunirme, yo no he dicho que no me toquen, lo que no quiero es que me estén puyando (...) tenga respeto, yo a usted no la estoy manoseando”.

La respuesta de Dau no fue bien recibida por los damnificados, quienes comenzaron a defender a la mujer. Minutos más tarde, el alcalde subió a su despacho y quedaron los funcionarios aclarando la situación.