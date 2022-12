Video: Cuestionamientos en elecciones de Consejos Comunitarios de Bayunca

Ese día, Antonio Berrío, miembro del comité organizador de la junta de elección de Consejo Comunitario de Bayunca, rechazó la situación presentada en la entrada de la Institución Educativa de Bayunca. “Esas son unas elecciones atípicas, ya que ahora mismo el Consejo Comunitario de Bayunca se encuentra impugnado y la Secretaría del Interior, le dijo a la Asamblea que convoquen una elección para que escojan una nueva junta”, dijo. (También le puede interesar: No hay fecha para elecciones de consejos comunitarios en Bayunca)

El 12 de diciembre del año pasado, se tenían programadas las elecciones atípicas de Consejos comunitarios en Bayunca; sin embargo, esta jornada no se pudo iniciar debido a alteración de orden público entre varios ciudadanos que decidieron quemar llantas en la entrada del lugar destinado para los escrutinios. (Lea: Alteración de orden público en elecciones de Consejos Comunitarios en Bayunca)

Doce meses después se volvieron a programar las elecciones en medio de cuestionamientos. “El año pasado por la alteración del orden público no se pudieron hacer las elecciones del Consejo Comunitario. Este año la Junta Directiva nos citó a un sitio y sacaron la elección sin autorización de la Asamblea. La Alcaldía no nos ha dado las garantías, aún así las elecciones transcurren en completa normalidad”, dijo Dianeth Luna, habitante de Bayunca.

En el video conocido por El Universal, se evidencia la molestia de decenas de personas que se dedicaban a participar en las elecciones. “La Junta Directiva no quiere que el pueblo elija, con un censo que tiene una cantidad de irregularidades. Aquí está el pueblo que viene a exigir su participación como lo manda la ley”, dijo una de las inconformes.

“Mucha gente se enojó porque no los dejaran ingresar”, agregó un ciudadano. En respuesta a los cuestionamientos los organizadores de las elecciones informaron que muchas personas no participaron en el censo. La Junta de Acción Comunal dijo que el Consejo Comunitario se preocupa por el corregimiento, afirmaciones que no convencieron a los presentes.

No aceptarán resultados

Miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Bayunca, aseguran que los resultados en estos comicios no serán aceptados, ya que, participaron personas que no estaban en el censo electoral, entre esos extranjeros.

Indicaron que se le envío un oficio a la Secretaría del Interior, para definir la nueva fecha de las elecciones. Dicen que los resultados de esta jornada no tienen ningún tipo de validez.