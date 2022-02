Érica Heredia Arias, operadora de Transcaribe

A Érica, que no tuvo hijos y vive con su madre, hacer parte de Transcaribe le cambió la vida. “Para mí ha sido un logro muy grande, nunca imaginé estar en este puesto en que estoy ahora mismo. Empecé venciendo mis miedos y ahora mismo ni yo misma me la creo. Mi familia está muy orgullosa de mí y mi calidad de vida mejoró bastante. Tengo estabilidad económica y sigo aprendiendo cada día. Entrar a una empresa como esta brinda mucha estabilidad económica. Estoy cotizando, tengo mi salud y mis pagos a tiempo. En el taxi yo ganaba a diario, pero así como ganaba, gastaba, y nunca ahorraba. Aquí hasta aprendí a invertir”, señala.

Actualmente, y tras su ascenso a buses articulados, Heredia trabaja en las rutas T-100E, T-101, T-102 y T-103. “Las personas se asombran al ver a una mujer conduciendo este tipo de vehículos. Las mujeres me apoyan mucho y los hombres me halagan. Mucha gente en la calle me pregunta si manejo de los buses grandes, si me da miedo, y les digo que esto no da miedo. Me hace sentir orgullosa”, cuenta.

Así como para Transcaribe los usuarios son el centro de la operación, los conductores son el corazón del sistema. “Yo les pido a todos los usuarios que nos tengan un poco de paciencia. A veces las cosas no salen como nosotros queremos, pero siempre tratamos de brindarles un buen servicio. No todo depende de nosotros, no es que queramos demorarnos. A veces el tráfico nos hace demorar, pero cada conductor del sistema sale siempre de su casa con el objetivo de brindarles un buen servicio y llevarlos a su destino de mejor forma”, apunta.

Para Érica, ser la primera conductora de buses articulados en la historia de Transcaribe se convierte en una herramienta para motivar a más mujeres a que trabajen en el sistema. “Ojalá llegaran a conducir muchas más mujeres, que siguieran mi ejemplo, que pierdan el miedo y que demuestren que sí pueden”.