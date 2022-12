Video: Con humor, sarcasmo e ingenio piden el arreglo del puente Román

“¿Cuál es la quejadera con la excelentísima administración distrital de Cartagena? No han entendido las obras de infraestructura. En el puente Román de la isla de Manga, eso que llaman hueco no son huecos, son reductores de velocidad. Lo que pasa es que se hicieron acorde a la ciudad histórica. Esos reductores de velocidad, mal llamados huecos, fueron diseñados cuidadosamente, tienen la forma y recuerdan esos cráteres producidos por los cañonazos de aquellas batallas navales de siglos XVII y XVIII. Por lo tanto, más respeto. Si no saben de diseños vanguardistas, no opinen”.