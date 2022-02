El turista cuenta que empezaron a pedir todas las cosas, a unas mujeres les quitaron unas cadenas, así que las agredieron un poco para quitárselas. “Me quitaron el celular, la billetera, todo; hasta los papelitos que yo tenía en el bolsillo. Se llevaron mi bolso en el que tenía mi equipo profesional fotográfico, con mi computadora y drone, aunque yo nunca lo saqué porque entiendo Latinoamérica, no sé si sabían que lo tenía. Me imagino que había gente esperándolos afuera”, contó.

Los atracadores fueron una mujer y tres hombres que estaban sentados atrás. “Recuerdo que eran unas cuatro personas, pero cuando salieron no sé si habían más de ellos esperando afuera para agarrar las cosas. Luego del susto, seguimos manejando y vimos un punto donde habían unos policías y allí paramos”, explica.

La odisea de poner una denuncia

Según narra la víctima, intentaron hacer la denuncia, pero no sirvió de mucho porque los policías no pusieron mucha atención. “Algo que es bien curioso es que nunca hicieron el video que hacen al principio en la Berlinas, por eso mi amiga de Colombia me recomendó este servicio, porque toman el nombre y hacen video de las caras de los pasajeros y es muy seguro, pero esta vez no lo hicieron. Eso fue bien raro, al conductor le robaron el teléfono pero no sé si a la señorita que iba adelante también se lo quitaron”, explicó.