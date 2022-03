Tras ese incidente, confusión y caos es lo que se vive en la noche de hoy en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, pero también en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.

Cientos de pasajeros que esperaban tomar sus vuelos directos o conexiones están varados en las terminales aéreas y se están aglomerando en los alrededores de los counters y las ventanillas de las aerolíneas en espera de una respuesta sobre sus trayectos.

María Bustamente, quien tenía un vuelo programado de Cartagena a Medellín con Latam, a las 5:10 p. m. de hoy, está entre los cientos de afectados por la emergencia.

“Yo tenía un vuelo para las 5 de la tarde de hoy y ahora me tocó un vuelo para el jueves. Son dos noches de alojamiento, alimentación, todo. Hay gente que no tiene cómo pagar dos noches de más en Cartagena y la aerolínea no responde”, afirmó a El Universal.

Advirtió: “Hay un caos completo. Latam no nos quiere reconocer alojamiento. La gente está ofuscada. Ya nos trajeron a la Policía, porque según ellos no tienen hoteles en Cartagena para hospedarnos a los que no somos de acá; ni alimentación para brindarnos, porque no tienen proveedores. Es muy grave la situación”.