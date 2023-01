Video: Camarógrafo de CM& denuncia agresión de la Policía en Olaya

“Esta noche -ayer- recibí agresión por parte del grupo GOES en el barrio Olaya Herrera. Yo estaba intentando grabar el mal procedimiento que ellos estaban haciendo con un establecimiento público. Yo solamente estaba viendo lo que estaba pasando y sin ninguna explicación uno de ellos me pega con su arma de dotación en la cabeza”, dijo Obrian.

Aseguró que después de haber sido agredido, el uniformado le quitó el celular y se lo destruyó. “Fue un golpe bastante contundente y eso no se debe hacer. Agarró mi celular, me lo revienta, lo tira contra el piso, me apunta con su arma y me dice que si yo quería que me lo pegara (al parecer un disparo)”, agregó el camarógrafo.

Este caso ya fue documentado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Hasta ahora no se conoce un pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Cartagena sobre lo sucedido.