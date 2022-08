Video: atraco a domiciliario rebosó la copa en el Alto Bosque

A pesar de los sonados casos de inseguridad en el Alto Bosque y de las múltiples protestas que han hecho sus habitantes en los últimos años, la situación no mejora y por el contrario cada vez son más los hurtos a transeúntes y establecimientos comerciales. (Lea: Habitantes de Alto Bosque protestan por ola de atracos)

El temor en el barrio es generalizado. Los residentes no olvidan que en marzo del 2021 un joven ingeniero mecatrónico fue asesinado por delincuentes armados tras no poder sacarse un anillo del dedo. (Lea: Alto Bosque: lo atracaron, no pudo sacarse el anillo y lo mataron)

Tampoco olvidan que varios de los atracos cometidos en sus calles han quedado grabados y se han vuelto virales en toda la ciudad.

De hecho, ayer domingo 31 de julio se conoció un video en el que un domiciliario que entregaba un pedido en la puerta de un edificio en la calle 51, fue abordado por un bandido armado que lo amenazó para arrebatarle el producido del día y el celular.