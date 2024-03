Video: Ante aparición de ratas y reptiles, piden intervenir caño en Los Campanos

Si bien, no tienen quejas de las obras civiles, el problema lo ubican en la parte hidráulica, pues comentan y evidencian con fotografías, que el caño está sedimentado, causando acumulación de basuras, aguas estancadas hasta el punto de la putrefacción, y la aparición de roedores y reptiles. Lea también: Al colegio Docente no le han cumplido: estudiantes se tomaron las instalaciones

“Hay toda clase de animales, hasta babillas se han encontrado. El problema se pone peor cuando llueve y se desborda el caño. Mi caso es delicado, porque estoy enferma, soy una mujer de la tercera edad, y mi papá es discapacitado, también un señor de la tercera edad. Nos da miedo coger una infección, o que vuelva a llover y se desborde ese caño con toda esa basura y putrefacción“, expresó Mérida Herrera, habitante del sector hace más de 20 años.

Otra de las afectadas es Saturnina Mendoza, quien vive justo al lado del caño, en una casa de tablas, y con un patio expuesto a la entrada de los roedores.

“Tengo hijos pequeños, y estoy preocupada porque se me pasan enfermando, yo paso vomitando también, y ese olor no nos deja ni comer, es todo el tiempo. Hemos encontrado de todo tipo de animales en el patio, hemos tocado de cuanta puerta, y esperamos que por favor nos escuchen, no llegar hasta la penosa situación de coger un dengue por esas aguas estancadas”, aseveró la mujer.