Video: A conductor le lanzaron excremento desde edificio en Ciudad Jardín

Vía redes sociales un ciudadano publicó un video en el que muestra con su celular lo que acaba de presenciar; mientras con su voz narra los hechos, señala con la cámara un edificio que corresponde al conjunto residencial Ciudad Jardín de Cartagena, desde donde asegura, le acababan de lanzar dos bolsas blancas que contenían excremento humano. Lea también: “A los vivos les salió uno más vivo”: redes reaccionan a engaño en Cholón

El video tiene como descripción “si así son las bendiciones no quiero nada”. En su narración, el afectado expresa: “Señores, buenos días. Estoy aquí parqueado en mi carro, esto es Ciudad Jardín, y miren lo que me tiraron de arriba de uno de los edificios”, indica, además muestra con la cámara cómo le quedó el antebrazo cubierto de excremento; “miren cómo me pringaron todo, fueron dos bolsas. O sea, no puedo creer esto ¿aquí acaso no hay baño o qué, está mala la tubería? Miren cómo me dejaron el carro”, dice mientras concluye el video mostrando la parte exterior de su vehículo.

A continuación, el video: