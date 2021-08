Algunas familias que compraron apartamentos en edificios construidos por el denominado Clan Quiroz, y que posteriormente debieron abandonarlos por los riesgos que se detectaron en sus estructuras, se fueron ayer bien temprano a los bajos de la Alcaldía de Cartagena, en la Plaza de la Aduana, para protestar porque supuestamente en todo el 2021 no les han cumplido con el pago de los subsidios de arriendo.

Jonathan Lorduy Bolívar, propietario de un apartamento en el edificio Alpes 31, aseguró que su situación era desesperante y ya no sabían qué más hacer o a dónde más acudir para solucionar sus problemas. “Hace cuatro años abandonamos los edificios y estamos pagando arriendos, peleando con los bancos, con las empresas de servicios públicos. Tenemos una ley que nos ampara pero parece que esa ley no se cumple, que solo se queda en el papel. Hemos puesto tutelas y ni con ellas nos han hecho valer nuestros derechos. Los subsidios de arriendo los estamos esperando hace ocho meses”, aseguró Lorduy, pidiéndole al Distrito respuestas prontas.

También falta vigilancia

De la protesta hizo parte el abogado y apoderado de varias familias víctimas de la construcción ilegal en Cartagena, Javier Doria, quien aseguró que la Alcaldía se niega a reconocer los derechos de estas personas y que en todo el 2021 no solo no han pagado los subsidios de arriendo sino que además no han contratado servicio de vigilancia para los edificios evacuados, los cuales estarían siendo hurtados y habitados por desconocidos.

“Un juez de control de garantías ordenó protección especial a cada una de esas edificaciones, sin embargo las viviendas están siendo invadidas por terceras personas que no conocemos. Con esto se pone en riesgo no solo la vida de los invasores sino también los derechos de las familias que en su momento fueron desalojadas”, sostuvo el jurista.