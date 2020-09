“Están haciendo visitas oculares a los edificios de los Quiroz y no han invitado a las víctimas. Ellos también deben tener un espacio para verificar cómo va todo y saber si tumbarán o no las edificaciones”, indicó agregando que “desde hace un tiempo las víctimas vienen pidiendo un espacio en la administración para saber cómo van las cosas y no les responden, pero ahora salen a realizar las visitas sin los directamente implicados”.

Según señala el abogado, ninguna de las víctimas que viven cerca de estas edificaciones que están desocupadas, se han dado cuenta de las inspecciones que han realizado.

Lea aquí: Víctimas de los Quiroz siguen esperando subsidios de arriendo

“He hablado con las personas de todos estos edificios y ellos alegan que no saben nada de las visitas, que no los han llamado, ni siquiera han visto a estas personas por el lugar, así que no sabemos a qué hora están realizando las visitas, pero sí es necesario que estas familias sean parte y que no les sigan dando la espalda”, finalizó.

Responde la OAGRD

Ante esta inquietud de parte del abogado de las víctimas, El Universal se contactó con la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres y nos indicaron que “estas visitas van a servir para crear una estrategia que determine los protocolos a seguir de acuerdo a la emergencia que se pudiera presentar y establecer una ruta de atención de las posibles afectaciones, que son los que están alrededor”.