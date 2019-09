Víctimas de los Quiroz: 25 días esperando socialización de estudios

Hace 25 días el Distrito dio a conocer una noticia que encendió las alarmas en Cartagena: los edificios Villa Mary, Shalom, Portal de Blas de Lezo I, Portal de Los Alpes, Alpes 31, Tsalach, Villa May y Villa Vanessa, que fueron levantados ilegalmente por la familia Quiroz, debían ser demolidos, y que para esto buscarían recursos con los que procederían a derribar estas estructuras. (Lea aquí: Aún no socializan estudios de edificios en riesgo de los Quiroz).

Esta determinación fue tomada luego que la Universidad Nacional le mostrara a funcionarios de la Alcaldía los resultados de estudios estructurales y de sismorresistencia aplicados sobre los edificios, que apuntan que hay un alto riesgo de colapso por todas las fallas constructivas. Desde ese momento, los copropietarios en estos inmuebles esperan que la Alcaldía les socialice el diagnóstico de la Universidad Nacional, pero hasta el momento se han quedado con el trago amargo de la demolición, del que se enteraron a través de medios de comunicación.

“No han socializado los estudios. En Gestión del Riesgo nos dijeron que no había quien socializara porque la Universidad Nacional no quiere, ya que esta labor no estaba como obligación del contrato. Es el colmo que se va a cumplir casi un mes del anuncio y no ha pasado nada (...) Ellos nos dijeron que por el momento recogiéramos las copias de los estudios y que después nos explicaban”, manifestó un afectados de los Quiroz. (Lea aquí: “Alcalde debe buscar mejor asesoría”: SIAB sobre demolición).

Respecto a esto, el alcalde (e) de Cartagena, Pedrito Pereira, aseguró que esta semana se conocerán las fechas para la socialización.

Es de resaltar que el contrato par la consultoría de la Nacional, por $2.096’560.582, era para aplicar estudios en 16 edificios, tara que solo se realizó en ocho de estos.