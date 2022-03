Comité Antidecreto

Voceros del llamado Comité Antidecreto reconocen que el traslado de este tipo de vehículos a las pocas vías principales ha causado caos. Sin embargo, señalaron que muchos motorizados no han podido adquirir los permisos de circulación por la avenida Pedro de Heredia porque no son los propietarios de los vehículos.

“Nuestra solicitud fue que no restringieran las vías porque es inconstitucional. Pedimos que se revise el decreto y se reestructure. ¿De qué sirve que quite el día sin moto y lo coloque sin parrillero, pero que la motocicleta la deba conducir el titular? Eso es algo que no va pasar nunca porque del 100% de las motos que circulan en Cartagena, el 90% hizo el trámite con terceros, con un primo, un amigo, entre otros. Es decir, no aparecen en la tarjeta de propiedad”, indicó John Barrios, presidente del comité de motociclistas.