Viajeros y forasteros que se quedaron en Cartagena de Indias

La gente cuando los veía llegar con sus motetes al hombro, sus sombreros de alas que cortaban el aire caliente del mediodía, sus vestidos de seda y sus zapatos de cuero, solo decían por intuición: Son forasteros. Pero no sabían si venían de América, Europa, Asia, África y Oceanía. Había que esperar que hablaran para saber de dónde provenía aquella cadencia, pero muchas veces, con solo verlos, con su facha de peregrinos del desierto, dorados por el sol del verano, sus abalorios y sus cartas de adivinación, se intuía que eran gitanos. Lea aquí: Un viaje a Aracataca: así luce hoy el pueblo que vio nacer a García Márquez

Desde la llegada de los españoles, no cesan de llegar viajeros de los cinco continentes a Cartagena de Indias.

Los forasteros no solo vinieron tras un tesoro o una fortuna, muchos de ellos, se quedaron por la aventura de conquistar territorios, otros huyendo de la guerra, y otros por empezar una nueva vida en las tierras del Nuevo Mundo, y otros, sin duda, por asuntos de amor.

De eso escribió el cronista cartagenero Alberto H. Lemaitre que tenía un gran sentido del humor y se hacía llamar Mr Tollo, y a quien conocí en los años ochenta del siglo veinte, como columnista del diario El Universal, y me entregaba en la vieja sede del periódico en la calle San Juan de Dios, sus columnas mecanografiadas con muchas correcciones a mano a los lados para que yo entregara a fotomecánica, muchas veces, me tocaba transcribir sus textos para que los transcriptores no se equivocaran. Lea aquí: “Dos o tres inviernos”, de Alberto Sierra, una novela inolvidable

Al cabo de muchos años, Alberto H. Lemaitre reunió sus escritos y los amplió en dos libros que tituló Estampas de la Cartagena de Ayer (Otro libro que las trae), en 1990, con prólogo de Juan Zapata Olivella. Antes que él me entregara sus columnas, me las contaba antes de entregármelas. Así que me enteré de todo antes que publicara su libro.