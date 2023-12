Vía Policarpa - Arroz Barato no estará lista este año y abundan las quejas

En septiembre de 2023, el Distrito anunció el inicio del relleno en concreto rígido de la vía Arroz Barato - Policarpa. La comunidad tomó la noticia como el presagio de un avance considerable para la obra; sin embargo, el tiempo que se estableció para que se culminen las labores está cerca de expirar y la conclusión de la obra se ve muy lejana.

El mes de diciembre se marcó como la fecha en la que se entregaría el proyecto. Ese mes llegó y el trayecto de la obra no supera el 20% de lo planeado. Así lo manifestó Juan Carlos Lennis, presidente de la Asociación de Trabajadores de Policarpa. “Este atraso nos parece una falta de respeto por parte del Distrito. El alcalde, William Dau, estuvo hace unos 20 días visitando una obra a la que le faltan pocos días para que termine el contrato celebrado y no va ni por el 20%. Estamos preocupados, la veeduría y la Junta de Acción Comunal. La obra debía durar ocho meses, ya llegó el octavo mes y no se ven avances”. Lea aquí: Atención: los desvíos de Transcaribe para este domingo por Ironman 70.3

Posteriormente, afirmó que errores en el manejo de los recurso y la planificación han afectado a la hora de cumplir con los tiempos. “No entendemos como un trabajo de alrededor de 9.000 millones tiene ocho personas trabajando a paso de tortuga. Han habido problemas con el pago de trabajadores, con la calidad del material. La verdad hay mucha irresponsabilidad”, remarcó. Lea aquí: Cartagena espera recibir 300 mil extranjeros en Navidad y fin de año

Lo que dice el Distrito

Desde la Secretaría de Infraestructura respondieron a las quejas. Luis Villadiego, el secretario de Infraestructura de la administración de William Dau, explicó que las lluvias afectaron la ejecución de las obras en la zona. Como medida correctiva, no se realizaron fundidas hasta que se establecieran las condiciones adecuadas para verter el concreto.