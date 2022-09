Vía Barú: ¿por qué no ha sido recibida por el Distrito?

Hace 16 años los 31 kilómetros de la vía a Barú eran un “tierrero” que en temporada de lluvias se convertía en una trocha de dificultaba el desplazamiento de los habitantes de la isla y los turistas que pretendían disfrutar de los hermosos paisajes que hay en la zona. (Lea: La obra de Vía Barú y Playetas, el tramo pesadilla de Cartagena)

No obstante, la conexión vial lleva 16 años en ejecución y el Distrito aún no la ha recibido. “La obra no se ha recibido porque hay varias cosas que reparar y no se han cumplido con algunas especificaciones técnicas”, dijo María Isabel Lugo, directora de Valorización Distrital. (También le puede interesar: La carretera de Barú y la autoridad)

La polémica radica en que los cartageneros tendrían que pagar $50 mil millones en intereses por una obra que aún no ha sido terminada. Las presuntas inconsistencias encontradas por el Distrito están relacionadas con grietas en la vía y el ancho construido no sería el establecido en la normatividad de recorridos terciarios.