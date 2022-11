¡Vestido de mesero! Echa escopolamina y roba reloj de $28 millones en Manga

¿Se puede estar seguro en un restaurante en la zona norte de Cartagena?, al parecer, no, y aunque estas vías sean percibidas como las más seguras (al no permitirse el acceso a parrilleros), cualquier cosa puede pasar, y esta historia es un claro ejemplo de ello.

A Jaime Ramírez, abogado cartagenero, le robaron un reloj de la reconocida marca Rolex. Lo realmente impresionante fue la modalidad de robo que usaron los delincuentes para hurtarlo; desde vestirse como meseros y usar escopolamina, hasta perseguirlo.

Ramírez dio sus declaraciones a El Universal. “El sábado pasado fui a cenar a un restaurante ubicado en el Centro, el mesero me saludó dándome la mano, lo cual se me hizo raro, porque normalmente ellos no acostumbran a tener esa confianza de tocar al cliente, y más en ese tipo de restaurantes, donde, por lo general, las normas de cortesía son bastante estrictas”.