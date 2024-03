$!“Verán un trabajo cercano y concentrado en la comunidad”: PES-PR

El encuentro barrial no es un evento, es una estrategia liderada por el alcalde y ejecutada por el PES. Hemos creído que deber ser el diálogo la forma de conocer los problemas de la comunidad. Es encuentro frontal para poder escuchar sus problemas y poder plantear soluciones válidas desde la administración, pero también es un proceso de construcción de capital social. Queremos con los diálogos barriales seguir fortaleciendo ese capital social que tiene Cartagena, pero también tener ese diálogo de frente que no solo nos va a servir para construir el Plan de Desarrollo, sino para administrar la ciudad y tomar decisiones con acierto. Le puede interesar: Consejos barriales de Dumek, “una necesidad que debe replicarse y mantenerse”

Estos no son temas de “populismo” que ha querido manejar el alcalde ni un tema de eventos. Es un tema de construcción colectiva de capital social y de creencia que hay que gobernar con el oído, no solamente se ha hecho con los encuentros barriales, es con los consejos de gobierno descentralizados en los que hay un espacio para escuchar a la comunidad. No es algo momentáneo para la construcción del Plan de Desarrollo, sino una estrategia de gobierno y gobernanza de lo público. Una de nuestras metas en este cuatrienio es mantener los encuentros barriales.



El encuentro barrial se convierte en una herramienta potente de gobierno, el alcalde Dumek está convencido de que gobernar con la comunidad es lo que nos puede dar los mejores réditos en capital social y en gobierno.



Estos encuentros están divididos en tres momentos: Socialización, es el primer contacto con la comunidad y se explica a los líderes comunales las líneas estratégicas y metodología; Mesas preparatorias, un espacio de diálogo y concertación comunitaria, se instalan las mesas temáticas en torno a las problemáticas que requieren mayor atención; y por último el encuentro barrial, la comunidad se reúne con el alcalde para presentar las conclusiones de las mesas y tras ser escuchados por el mandatario y el gabinete Distrital, se pactan compromisos para mejorar su calidad de vida y entorno.