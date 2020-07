Ventas en el sector joyero han caído hasta en un 100% por la pandemia

Y frente al empleo, la encuesta revela que solo el 53% conserva sus empleados, de estos 89% no está ejerciendo actividad alguna en la empresa.

El tema de los arriendos también es un golpe duro para el gremio. El 95% de los comercios encuestados desarrollan su actividad en locales arrendados y el 63% asegura no tener recursos para sostener la operación. Ante los anuncios de extensión de la cuarentena el 36% considera liquidar la empresa, entre tanto un 58% mantiene el cierre temporal.

“Desde Fenalco Bolívar, reconocemos que al igual que muchos sectores, las joyerías se vienen preparando para la reapertura, el 90% de las empresas encuestadas conocen y son conscientes de la importancia de la implementación de protocolos de bioseguridad, 53% ya inició los procesos para su implementación, los que aún no lo hacen coinciden que no es claro la fecha en que podrán dar apertura ya que muchos dependen del turismo internacional y muy seguramente no todas sobrevivirán esta situación” indicó Mónica Fadul , directora Ejecutiva.