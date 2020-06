Ventas de Bazurto se trasladaron a Martínez Martelo

Como era de esperarse, los vendedores informales que trabajaban en el Mercado de Bazurto y que desde hace tres semanas tienen prohibida la entrada por orden de la Alcaldía de Cartagena, se las ingeniaron para seguir vendiendo y ganarse el sustento diario. Por eso, muchos de ellos trasladaron sus puestos a zonas aledañas como Barrio Chino, Martínez Martelo o El Prado, donde los líderes comunales y vecinos han denunciado la situación. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no les han solucionado sus inconformidades.

Precisamente, desde Martínez Martelo lanzaron otro SOS al Distrito, a fin de que tome cartas en el asunto, ya que los residentes deben soportar ruidos fuertes desde la madrugada y además hay obstrucciones al espacio público y a la libre movilidad.

Se ha vuelto un caos

Los moradores de este barrio, en un principio, habían cerrado varias de sus calles para impedir la intromisión de los vendedores, no obstante esa estrategia no ha sido 100 por ciento efectiva. “Nosotros como comunidad estamos siendo atropellados, somos víctimas de estos señores que se sitúan aquí generando todo tipo de escándalos perturbando la tranquilidad. Aquí tenemos problemas de espacio público, de movilidad, de contaminación visual, y principalmente hay temor de que se propague el COVID-19, pues no sabemos si los que entran están o no contagiados”, expresó Noelis Alvis, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Martínez Martelo.