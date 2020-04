Venezolanos en Cartagena: no crean en falsas cadenas de entregas de ayuda

Rodó una información por estos días sobre una supuesta entrega de ayudas humanitarias a la población venezolana en Cartagena, en el Colegio San Juan de Damasco. Por tanto, decenas de venezolanos llegaron el sábado pasado a la institución, aglomerándose y esperando supuestos mercados. Pero todo resultó ser falso, una falsa cadena difundida por Facebook por una persona desconocida. Álvaro Vega, coordinador de la ‘Fundación un solo pueblo’, que agremia a venezolanos en Cartagena, se comunicó con El Universal para explicar que esa organización nunca realizó tal convocatoria. “Sí venimos entregando ayudas de la mano de la Alcaldía, de la Unidad de Gestión del Riesgo y de la Armada Nacional, pero nosotros llamamos exclusivamente a los beneficiarios citándolos por hora específicamente, no sé cómo la información se filtró y expusieron a la población diciendo de que íbamos a repartir mercados masivamente el día sábado, cuando no era así. La población beneficiada iba a estar citada el día lunes”, señaló. Vega agregó: “Fue falsa la convocatoria. Fue bastante desafortunado que una vocera que no es funcionaria de la Fundación dijera que estaba recogiendo 800 cédulas para entregar mercados, cuando ese no es nuestro método. Nosotros desconocemos quién generó esas falsas expectativas”, explicó y aclaró: “La Fundación un solo pueblo lleva toda la información resguardada y las convocatorias que hacemos son cerradas, con la población que ya tenemos identificada, no abiertas al público. Llamamos directamente a cada persona para evitar aglomeraciones”. Hasta el martes habían entregado al menos 2.400 cajas de ayudas a igual número de familias venezolanas en Cartagena. “La proyección es seguir entregando en las localidades y en los corregimientos, pero no queremos que se sigan generando falsas expectativas a los venezolanos en Cartagena”, puntualizó.