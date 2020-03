Vendedores en zona turística, inconformes ante restricciones por coronavirus

La confirmación de dos nuevos casos de coronavirus en Cartagena suscitó que la Alcaldía firmara un decreto extremando las medidas de prevención para evitar al máximo la propagación del COVID-19, que hasta el momento ya suma 57 personas infectadas en Colombia.

Prohibición del parrillero en moto en toda la ciudad, modificación del calendario académico en colegios oficiales y el toque de queda en el Centro Histórico, son algunas de las nuevas medidas que decidieron tomarse ante los casos.

Sin embargo aquellas relacionadas con el sector turismo, como las correspondientes al cierre de playas urbanas, corregimentales e insulares; la suspensión de toda actividad turística comercial en baluartes, museos, fortificaciones, chivas y buses turísticos; y la prohibición del zarpe y llegada de embarcaciones en todos los muelles y marinas de Cartagena, no han causado mucho agrado dentro de quienes obtienen en estas actividades su sustento diario, quienes más allá del riesgo que a nivel sanitario supone el coronavirus, se muestran preocupados por la baja en sus ingresos que tales medidas representan.

“Hoy no he vendido nada porque la ciudad está sola, no hay quien compre”, afirma Pedro Pérez, quien es vendedor de lentes de sol en el Centro Histórico hace 20 años y además es presidente de la asociación Palenque Amurallado, la cual agremia a diferentes vendedores de este sector de la ciudad.

“Nosotros vivimos del turista. Esto nos afecta en todo porque los extranjeros, que son los que más compran, ya no van a venir. Desde que se supo el caso de la primera turista que tenía el COVID-19, la que vino en el crucero, nuestras ventas han bajado cerca de un 80%”, asegura Pérez.

Según Manuel Pérez, otro vendedor que hace parte de la asociación, son ellos los mayores afectados por la paulatina propagación de la enfermedad en Cartagena. “Si el gobierno iba a tomar una prevención, el deber era informarle a cada presidente de las organizaciones de vendedores, para que así viéramos qué podíamos hacer en este caso, porque igual uno es padre de familia, pagamos servicios, arriendo y muchas cosas. Nosotros dependemos de esta actividad”, asegura.

Es de apuntar que tan solo en el Centro Amurallado son más de 20 organizaciones de vendedores informales las que se encuentran debidamente registradas, y en total en Cartagena podría haber más de 100, por lo que no son pocas personas las que se ven afectadas por esta situación.

Gustavo Godoy, promotor turístico desde hace 26 años que reside en el barrio Medellín, asegura que tan solo ayer tuvo que hacer varias devoluciones de dinero porque nada está funcionando. “No hay city tours, no se puede ir a las islas ni hacer chivas”, asegura.

Los vendedores afirman que la prevención es necesaria, sin embargo deben tomarse otras acciones que no les perjudiquen de manera directa como esta lo está haciendo.