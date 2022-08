$!Vendedores en playas de Bocagrande vuelven a protestar este miércoles

Señaló que en el transcurso del plantón de hoy, que se inició a las 8:00 a. m. y se extendió hasta las 3:30 p. m., recibieron llamadas de conciliación de parte de la Secretaría del Interior, pero no se presentó ningún funcionario con autonomía para decidir sobre sus peticiones, razón por la cual volverán a interrumpir las obras mañana.

Las peticiones

María Márquez Herrera, integrante de la Asociación de Peinadoras y Masajistas, manifestó que exigen la presencia tanto del alcalde de Cartagena, William Dau, ante el incumplimiento de los compromisos pactados. Lea: Protección Costera: se llegó a acuerdos con los vendedores de las playas

“Acordamos que no se abriría otro tramo de obras hasta que no estuviera el anterior habilitado y hoy el 70 % de la playa 4 y la playa 5 no están habilitadas. Estamos trabajando en hacinamiento en la playa 3 porque la compensación mínima de tres meses para que estuviéramos en nuestras casas tampoco se está cumpliendo”, afirmó Márquez.

Señaló: “En la playa 4 somos 20 peinadoras y masajistas, de las cuales solo a 12 les han pagado un mes y otras estamos en espera desde la semana pasada. Los pagos están atrasados para todos”.