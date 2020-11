Desde el pasado 1 de octubre, cuando habilitaron la primera playa biosegura en la ciudad, muchos han sido los bañistas que se han acercado a estos lugares para disfrutar de un baño de mar.

La primera playa habilitada fue en el sector Playa Azul de La Boquilla, después habilitaron tres más, todas en Bocagrande, donde día a día aumenta el número de visitantes, ya sean nativos o turistas. Aunque la mayoría asegura que visitar las playas en esta nueva normalidad es un poco más organizado, por el hecho de tener que reservar, otros dicen que se siguen sintiendo “acosados” por vendedores y algunas masajistas, quienes estarían ingresando a los módulos habilitados a ofrecer sus tradicionales oficios.

¿Qué está pasando?

“Yo sé que todos quieren trabajar, pero debería haber más vigilancia de parte de las autoridades para que los vendedores no se metan hasta acá”, “desde que abrieron las playas habían dicho que todo sería más organizado, pero la verdad es que no veo esta playa así. Al contrario, me siento como si no estuviéramos en pandemia”, “¿dónde se supone que está el espacio para los vendedores?, pues yo los veo caminando ofreciendo sus negocios”, “la verdad es que sí quiero más presencia de las autoridades, pues si las playas siguen así, este lugar podría convertirse en un foco de contagio”. Esos son algunos de los comentarios o denuncias que hacen las personas que han podido asistir a las playas habilitadas, en especial la que está en el sector El Bonny.

El Universal se comunicó con Jean Paul López, coordinador de playas del Distrito, quien indicó que en la franja de playa que está en Bocagrande, Castillogrande y El Laguito, tienen 2.017 personas que se dedican a la venta informal. De estas, solo 670 tienen un registro único de vendedores, por lo que han estado en un proceso permanente de caracterización y de capacitaciones para indicarles la importancia de mantener los protocolos y entender la situación por la que la ciudad está pasando.