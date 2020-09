Estamos esperando que nos resuelvan y nos digan cuándo podremos regresar a nuestro lugar de trabajo, pues no podemos seguir sin trabajar. Han sido seis meses muy duros”, es lo primero que dice Mariela Mercado, quien llegó a su puesto de trabajo en el Parque de Las Flores a pintar, arreglar y sacar aquellos productos que ya no sirven, confiando en que ahora para Amor y Amistad ya les permitan estar nuevamente en sus labores.

Ya son seis meses con los 35 locales de la zona completamente cerrados, aunque algunos vendedores reconocen que, en ocasiones, han venido al parque para sacar sus cosas y ponerse en la calle a vender, pues no les permiten abrir sus negocios.

“Ya a tres compañeros les han puesto comparendos por venir a vender aquí en la calle. Nosotros también tenemos familias, debemos comprar comida, pagar servicios, si no trabajamos, no tenemos con qué comer”, dice indignado Alfonso Reyes, quien reconoce que en más de una ocasión ha llegado a su negocio a recoger algunas cosas para unos encargos que le han hecho.

“Yo también he venido a sacar mis cosas y a ponerme aquí cerca a vender, si yo no estoy en el negocio, ni lo tengo abierto, la Policía no debería venir a molestarnos. Imagínate, perdemos 50 mil pesos y tenemos que sacar los 900 del comparendo. No es justo”, comentó.

Pero, ¿cuándo abrirán nuevamente el Parque de Las Flores? ¿Cuándo podrán vender sus arreglos florales?, son las preguntas que día a día se hacen estas personas.