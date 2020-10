En esta misma situación, de bajas ventas, se encuentran las 27 matronas del Portal de los Dulces, quienes obtuvieron su permiso de reapertura el pasado 14 de septiembre, pero solo una semana después pudieron abrir todas, con ayudas de fundaciones y personas externas, sin embargo alegan que “hay días en que no vendemos nada y nos vamos con las manos y el estómago vacío, porque ni para el almuerzo”.

“Aquí estamos,

a su servicio”

De los 29 módulos, solo unos 10 han abierto, pues los demás “están quebrados, por eso no han venido. Porque saben que gastarán plata en comida, transportes y no venderán, pues es la situación en la que estamos”, dicen.

Recordemos que desde que a los libreros les dieron la autorización para abrir, les indicaron que debían vender solo a través de la reja o a domicilio, pues a nivel nacional aún no se ha autorizado la reapertura de parques.

“Antes de la pandemia, diario vendía en promedio entre 60 y 70 mil pesos, pero ahora, desde que reabrimos, a veces llego a los 15 mil, otros días ni eso”, comenta Silfredo, mientras que Manuel Villeras agrega que “nosotros estamos agradecidos porque nos permitieron abrir, pero yo creo que la gente cree que por el hecho de que el parque está cerrado, nosotros no estamos aquí, por eso hay días en que vendemos uno o dos libros y otros días en que nos vamos con el sinsabor de no poder llevar algo de dinero a nuestras casas”.

Esa es la frase que todas estas personas quieren que se dé a conocer en la ciudad y si es el caso, en el país, pues “lo que necesitamos es que sepan que estamos trabajando, para poder aumentar nuestras ventas, pues irse a la casa sin vender nada es muy maluco”, dice Silfredo, mientras que Silvia Guardo del Portal de los Dulces añade que “hay días en que vendo 2 mil pesos y otros en que no vendo nada. Queremos que los turistas que vengan sepan que aquí estamos, y que los cartageneros vengan al Centro y pasen por aquí a comprar”.

Buscan alternativas

Al ver que las ventas no están en su mejor momento, las matronas del Portal de los Dulces, en cabeza de Evelia Alcalá, han estado buscando alternativas diferentes para no tener que seguir esperando por los clientes en sus mesas, sino ir hasta donde ellos a través de diferentes mecanismos, como lo sería la venta a domicilio no solo en la ciudad, sino también en todo el país.

“Estamos buscando alianzas con Fenalco y Corpoturismo para llevar los dulces a domicilio, pues la pandemia nos ha afectado. Antes la gente venía a comprar tranquilamente, pero ahora por temor no vienen”, dice Evelia.