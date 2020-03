Vendedores de Transcaribe: multados y sacados del sistema

Vigilante: Estás cobrando. Te vi cobrando en ese bus. Sabes que está prohibido.

Cantante: - en silencio -

Vigilante: Llamaré a la Policía.

Cantante: - se sube a un bus que llega -

Vigilante: No arranques, bájate. Ahí no puedes cantar, no está permitido.

Usuarios: Pero déjalo, si él no está cantando, lleva la guitarra guardada en la funda.

Vigilante: Está cantando, lo hizo en el otro bus, ya viene la Policía. Te bajas o se quedan todos aquí esperando.

Cantante: - Mira a los usuarios -

Usuarios: Por qué se va a bajar, ¿tú lo ves cantando acaso? Y ¿por qué el bus no va a andar?, no podemos pagar por los demás...

___

Eso ocurrió el sábado a las 4 de la tarde en la estación Chambacú, donde durante 10 minutos estuvo detenido un bus de Transcaribe de la ruta T103 de Bocagrande con sentido a la estación El Gallo. Después, por petición de los usuarios, el conductor arrancó, llevándose al cantante venezolano, mientras en la estación el vigilante seguía esperando a los policías, quienes llegaron 5 minutos después.

En el Manual del Usuario del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) dice claramente que “no se debe comercializar y/o vender objetos, alimentos o servicios dentro del sistema, tampoco pueden realizar discursos o manifestaciones políticas o religiosas, interpretar canciones o hacer demás actividades artísticas”.