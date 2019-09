Vencimiento de términos, figura que se pasea por los juzgados

De acuerdo Del Río, la situación obedece a una falta de inversión económica en la rama judicial, en lo relacionado al capital humano y físico de la misma. “En realidad todos los días se otorgan libertades por vencimiento de los términos. Es casi un imposible categórico que se cumplan los plazos legales cuando la cantidad de procesos supera el número de fiscales, jueces e investigadores”, expresó.

En esto coincide con Erick Urueta, presidente de la Veeduría de la Rama Judicial de Cartagena (Vejuca), quien asegura que a un solo fiscal local le toca atender cerca de 1.700 procesos, una cantidad exorbitante para un único investigador.

“Lo que hay que analizar es que si no hay certeza de la culpabilidad de alguien no se puede salir a hacer un show mediático y capturar a la persona, porque seguramente va a salir si la Fiscalía no recolecta a tiempo los elementos probatorios”, aseguró Urueta, quien también afirmó que el no cumplimiento de los plazos que establece la ley, prácticamente obliga al juez de control de garantías a otorgar la libertad del sindicado.

Urueta a su vez destacó que en la ciudad ha habido procesos en los cuales la justicia sí ha actuado a tiempo, como lo es el caso de ‘La Madame’, a quien recientemente se le prorrogó su medida de aseguramiento intramural por un año más. Sin embargo, recalcó que se debe alertar que la Fiscalía se queda corta en otros procesos.