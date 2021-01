Residentes de barrios como El Laguito, Bocagrande o Castillogrande mostraron su preocupación con la autorización que dio el Distrito para abrir 10 tramos más de playas en la ciudad, asegurando que aún no hay garantías para el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad, pues en las playas previamente habilitadas se han evidenciado supuestos desórdenes y aglomeraciones.

Pese a que están restringidas, las playas de El Laguito son usadas por muchas personas. //Foto: Óscar Díaz

Justamente, a raíz de la incertidumbre que genera el tema en los residentes de estos sectores, el pasado martes 5 de enero se realizó un consejo de seguridad en el que se tocaron temas como movilidad, invasiones, aglomeraciones, uso indebido del espacio público, parqueaderos, playas, entre otros, y se hicieron algunos compromisos para ejercer mayores controles.

“Las playas de El Laguito no están aprobadas, sin embargo, desde hace varios días tenemos que soportar música a alto volumen y ver a personas bañándose en esa parte porque han ubicado sillas de manera irregular, colocaron mesas y bebederos de cervezas. No están respetando los límites y se han alargado hasta sectores prohibidos, pegándose a las paredes de los edificios”, aseguró una residente, quien pidió no revelar su nombre por seguridad.