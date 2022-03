Otro residente de Malibú 1 contó que han conversado en reiteradas ocasiones con los representantes de la constructora y con las autoridades policiales para que se garantice la seguridad permanente en su sector, pero no han llegado a soluciones concretas y la situación sigue igual.

“Los que vivimos en la última parte de Parque Heredia hemos sentido el impacto de la inseguridad más que los demás edificios, acá sentimos que no hay presencia de la Policía, las personas que no tienen vehículos propios se exponen a un atraco porque deben caminar un largo trayecto para acceder a un transporte”, sostuvo una vecina, quien solicitó un CAI móvil para el tramo final de la vía.

Los afectados indicaron que de no obtener prontas soluciones, optarán por tomarse las vías de hecho.

“El conjunto sí tiene su seguridad privada, contamos con vigilantes, el problema es afuera porque todo está prácticamente a la intemperie, ya han robado a varios jóvenes, a estudiantes y a gente adulta. La Policía tiene un CAI móvil pero solo hace presencia en la entrada de Parque Heredia, muy pocas veces llegan hasta acá”, señaló el morador.

Otra queja que tienen los residentes de Malibú es la dificultad para tomar el transporte público, ya que son aproximadamente dos kilómetros los que deben caminar para salir de Parque Heredia y ubicarse en la Diagonal 32 o antigua Vía a Ternera.

“Si uno quiere coger Transcaribe o un taxi debe caminar más de 15 minutos para llegar a la carretera. Yo suelo coger una mototaxi para que me saque a la entrada y otra cuando regreso, eso me obliga a gastar doble transporte, por eso le hacemos un llamado a Transcaribe o a alguna ruta de busetas para que entren hasta acá y den la vuelta, somos muchas las personas que no contamos con una moto propia o un carro particular”, finalizó la denunciante.