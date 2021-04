A punto de bloquear la Transversal 54, a manera de protesta, están los habitantes del barrio Los Caracoles.

La advertencia la hizo Santiago Alvear Pérez, miembro de la dirigencia comunal de la zona, quien explicó que la causa de la protesta en ciernes es la falta de una solución a un brote de agua que, desde hace 22 años, viene afectando la entrada principal de ese barrio de la zona suroccidental de Cartagena.

Anotó que la anomalía está exactamente en el parque La Manilla de Orlando Cabrera, frente a la manzana 52. Asimismo, indicó que por ese brote de agua la entrada a Los Caracoles permanece mojada e invadida de verdín, lo que, a su vez, produce malos olores e insectos que vienen causando estragos, principalmente entre los habitantes de la calle canal, donde están las manzanas 47, 48 y 49.

“La única forma de que esta vía permanezca seca es que los moradores nos pongamos a achicar el brote, donde ahora hay un pozo, que también genera mosquitos y malos olores”, sostuvo Alvear Pérez, quien añadió que “la idea es que la empresa Aguas de Cartagena por fin determine qué es lo que está produciendo las corrientes de agua y le dé una solución definitiva”.

Al respecto, comentó que, “aparte de que Acuacar aún no logra establecer el origen del brote, parece que sus cuadrillas no trabajaran coordinadamente: un día viene una cuadrilla y hace un trabajo. Al año siguiente viene otra y desbarata lo que hizo la anterior; y así sucesivamente. El caso es que la calle sigue mojada, dando las molestias de siempre y la empresa no es capaz de solucionar el problema”.