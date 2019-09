Van 481 motociclistas multados por circular en andenes

Caminar por los andenes de Cartagena, tanto en barrios como en vías principales, se volvió toda una travesía debido a que las motos se apropiaron de estos y circulan con la misma velocidad con la que van por las vías.

“Hasta que no ocurra una tragedia no piensan apretar a los motociclistas, especialmente a los motototaxistas. La ciudad no tiene tantos espacios peatonales y en los pocos que hay tiene que ir uno cuatro ojos para que no se lo lleven por delante”, manifestó un usuario de El Universal a través de redes sociales.

Así como este, son muchas las opiniones y casos de personas perjudicadas con esta situación. Pero, ¿qué tan pendiente están las autoridades de estos casos? ¿Hay sancionados con severidad? El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) responde.