El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) informó que en lo corrido del año se han impuesto 457 comparendos a motociclistas por no usar el casco, medida que es obligatoria y que tiene una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

La resolución del Ministerio de Transporte contempla también estos tres requisitos que deben cumplir los conductores de motocicletas al usar el casco protector:

1. La cabeza del motociclista, conductor y/o acompañante debe estar completamente inmerso dentro del casco, y el sistema de retención debe estar asegurado por debajo de la mandíbula inferior, sin correas rotas, ni broches partidos e incompletos.

2. No podrán portar sistemas móviles de comunicación o sistemas que se interpongan entre la cabeza y el casco, excepto si estos son usados como accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres

3. En el caso de los cascos con cubierta facial inferior movible, esta siempre debe ir cerrada durante el tránsito, de tal manera que ofrezca protección a la cara del motociclista (conductor y/o acompañante).

Los conductores de motocicletas que no usen el casco también pueden ser sujetos a la infracción H.03, que hace referencia al conductor, pasajero o peatón que obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás personas, que no cumpla las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, o que no obedezca las indicaciones que les den las autoridades de tránsito. La infracción es de 5 salarios mínimos legales diarios vigentes.