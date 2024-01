“Vamos a regresar la plata”: agencia tras polémica por paseo de $42 millones

Antes del 20 de diciembre el paseo se canceló. El responsable de la agencia, Édgar Garcés, les informó que el hotel no cumplió con las reservas y que el reembolso se realizaría cuando el establecimiento devolviera el dinero a la agencia. La pesadilla para la familia se intensificó cuando el reembolso no les llegó y la agencia dejó de responder.

Ante esta situación, Pilar presentó una denuncia ante la Fiscalía contra Édgar Garcés y hasta el momento están a la espera de la devolución del dinero. La familia decidió hacer público su caso en redes sociales, descubriendo que otras personas también fueron víctimas de incumplimientos.

“No sabemos dónde vive, primero me dijo que entre Cartagena y Santa Marta, luego que en Los Llanos. Siempre fue un misterio hablar con él, solo aceptaba comunicación por WhatsApp. Yo fui a la Superintendencia de Industria y Comercio, averigüe y la oficina en Bogotá no funciona, pasa cerrada y no me quieren aceptar el derecho de petición que metí”, contó otra afectada, quien asegura que tuvo un incumplimiento también, pero este era con un paseo con destino a Cartagena.