El mandatario agregó: “¿Cómo se vacuna el mosquito? Yo no soy científico, pero tengo entendido que con un polvito que va en el agua y van creando unas larvas que salen, que se reproducen unos a otras y no pueden transmitir (...) no es que van a eliminar los mosquitos, sino que ya la picadura de mosquitos no va a transmitir enfermedades”.

Finalizó su confusa explicación indicando que la mencionada iniciativa ha tenido experiencias exitosas en otras ciudades del mundo, entre ellas Cali y Medellín. “Haremos una inversión para que esta tecnología sea aplicada en Cartagena. Una vez se implemente esperamos que ya no vuelva a ser el dengue un problema en Cartagena”.