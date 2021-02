Ahora bien, entendiendo esto, surge la duda de qué tan eficaz puede ser esta vacuna considerando el “tiempo récord” en el que fue elaborada. En ese sentido, Marlon Múnera, biólogo con maestría en inmunología y Ph.D. en ciencias biomédicas, aclaró que “esta vacuna es la conclusión de muchas décadas de desarrollo científico y biotecnológico. Hay que corroborar o desmitificar el hecho de que como algo se hizo en tiempo récord no es seguro”. Así mismo, la médica Hernández anotó que las vacunas que llegaron y las que vienen para Colombia son eficaces, con estudios multitudinarios, de más de 40 mil vacunados que han mostrado una efectividad con relación a las vacunas de ARN de 94.1 a 95%.

Continuó diciendo que esta secuencia que se introdujo va a producir la proteína spike (que son las espículas que tiene el coronavirus). “Mediante esta proteína el virus llega al receptor de la célula y se introduce, entonces, si ya la célula conoce esta proteína, sabe que es invasora y la debe atacar, lo esperado es que el virus no entre a la célula”.

“Las vacunas de vectores virales actúan como un caballo de Troya que toma un virus que no es patógeno para el paciente y dentro de ese virus, después de que le quitan toda su capacidad de infectar, le introducen una secuencia de ADN que cuando llega al cuerpo engaña a la célula y comienza a usar la maquinaria celular para producir sus proteínas”, explicó Hernández.

Al respecto, Karen Hernández, médica con maestría en inmunología, explicó que la vacuna es la estrategia que a lo largo de los años ha mostrado mejor control de este tipo de enfermedades. “La vacunación hoy por hoy evita de tres a cinco millones de muertes por enfermedades infecciosas al año. Las vacunas por sí solas no salvan vidas, lo que salva es la vacunación”.

¿Y los efectos secundarios?

Uno de los mayores temores de muchos ciudadanos son los efectos secundarios que puedan generar las vacunas, por eso, la médica Hernández enfatizó en que tanto las vacunas de ARN como las de virus inactivos son seguras.

“Los efectos secundarios en su gran mayoría son grado 1 eso significa que no limitan la actividad diaria del paciente, que no requieren intervención médica ni ningún tipo de incapacidad como por ejemplo, dolor en el sitio de la inyección, yo creo que a todos nos ha dolido cuando nos vacunan, inflamación o enrojecimiento, no es algo grave”, sostuvo Hernández.