Daniela Casas* fue con su esposo el 12 de julio a aplicarse la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los 21 días, tal como lo indicaba el carnet de vacunación. Sin embargo, cuando llegaron recibieron la noticia de que no había segunda dosis para Pfizer. Tras visitar otros tres puntos de vacunación se encontraron con la misma respuesta. Este no ha sido el único caso y ya son varios los cartageneros que no han podido aplicarse la segunda dosis a los 21 días como indicó el laboratorio Pfizer.

A corte del 19 de julio en Cartagena se han aplicado 529.759 vacunas en Cartagena. De estas 277.961 corresponden a primeras dosis y 210.764 a las segundas, el resto son dosis únicas aplicadas. Todavía hay un amplio margen de personas que no han recibido la segunda dosis de su vacuna y muchos de esos usuarios reportan que no han podido conseguir la segunda dosis de la vacuna Pfizer, de la cual Cartagena ha recibido 268.620 dosis, según el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis).

