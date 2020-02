Usuarios de Medimás bloquean avenida de El Lago para exigir atención urgente

“Medimás nos ha engañado, hemos esperado demasiado”, es una de las frases que exclaman los usuarios de esta EPS, en medio de una protesta que se realiza en la mañana de este martes en la sede del Pie del Cerro.

Los usuarios se unieron con una cuerda y bloquearon la avenida de El Lago exigiendo soluciones a sus problemáticas de salud.

“Tenemos más de siete meses esperando gestión y todavía no nos han solucionado, no han entregado medicinas, no hay citas con especialistas, no hay absolutamente nada para los pacientes, tenemos casi dos horas aquí y nadie ha salido a darnos la cara y darnos una solución. Estamos cansados, necesitamos pronta solución”, indicó una de las manifestantes.