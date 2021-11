“Solo se exigirá para sitios de ocio, esparcimiento, donde los riesgos por las condiciones son mayores y donde hoy está el mayor grupo de personas no vacunadas, convirtiéndose en focos de riesgo colectivo e individual”, precisa Minsalud, pero si alguna actividad no contemplada en el Decreto se considera de riesgo para el contagio, lo que prima es la responsabilidad individual sobre la salud colectiva.

El Universal le resuelve las preguntas frecuentes.

¿Se puede usar carnet físico y digital?

Es válido en cualquiera de las dos presentaciones, tanto físico como digital. El propósito es validar que la persona ya inició o completó su esquema de vacunación.

Aún no aparece mi registro para el certificado digital, ¿qué debo hacer?

Acercarse a la IPS donde le aplicaron la vacuna y solicitar el cargue de información para que se refleje en la base de datos del Minsalud y se pueda generar su certificado.

¿Qué hago si perdí el carnet físico?

Si el procedimiento de aplicación de la vacuna se realizó en Colombia puede acceder al link Mi Vacuna (sispro.gov.co) y obtener el certificado digital o en su defecto, puede solicitarlo ante su EPS o ante la IPS donde se realizó el procedimiento de aplicación de la vacuna.

El carnet físico puede ser falsificable. ¿Cómo se controlará esto?

Al establecer esta medida se parte del principio constitucional de buena fe, y se han tenido en cuenta las limitaciones que pueden tener algunas personas frente al acceso a internet y las tecnologías que permitan el acceso al certificado digital.

¿Si no me he vacunado por decisión propia, eso quiere decir que no podré asistir a conciertos y eventos por los que ya pagué?

Los organizadores de este tipo de eventos deben cumplir con la medida adoptada en el Decreto.

¿Necesito el carné para viajar en avión?

No. Por el momento, el Decreto no lo establece así, pero constantemente se estará evaluando si es necesario ampliar la medida a otros espacios.