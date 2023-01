Urgen boyas para delimitar zonas en Playa Blanca

Y añadió: “¿Cómo es posible que una playa tan visitada no tenga un puesto de información, ni un puesto de salud, o al menos un puesto de atención para prestar primeros auxilios? Las falencias no son responsabilidad del nativo, sino de las autoridades y del abandono en que nos tienen. El Distrito no quiere invertir en la comunidad. Solo es charla, charla y cuando le hablas de inversión, nada”.

Habla Capitanía de Puerto

El capitán de Navío Javier Gómez, capitán de Puerto de Cartagena, se pronunció sobre la presunta solicitud de boyas enviada por la comunidad de Playa Blanca y su competencia en la instalación de las mismas.

“No he recibido esa petición. Sí hay un proyecto que viene desde hace más de tres años por parte del Viceministerio de Turismo y Fontur, donde se estableció una señalización que debe instalarse en Playa Blanca y Cholón, y tenía unos recursos, pero por un requisito que puso Fontur en su momento tuvo que derivarse a una consulta previa y quedó amarrado a ese proceso, y no ha podido materializarse. Ahora, si por parte de la Administración distrital se plantea establecer ese tipo de señalización, le damos trámite”, manifestó Gómez.