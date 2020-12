En la zona también confirman la peligrosidad de esta abertura, pues según los vecinos ya se han ido adentro varias personas, sobre todo cuando llueve, pues no se ve. Con el aguacero del miércoles supuestamente tres motorizados se accidentaron al tratar de cruzar por ese andén.

Ella cuenta que el vehículo iba a exceso de velocidad, pero no calculó bien porque todavía venía lejos, y aparte perdió tiempo tratando de cruzar de un lado a otro el andén del sector, que tiene un enorme hueco que obliga a la gente a bajarse a la avenida del Consulado.

Los peatones quedan en riesgo cuando bajan a la vía. //Foto: Óscar Díaz

Gigliola Romero, administradora del conjunto residencial Cavipetrol, contó que hace tres meses los operarios de una empresa de telefonía móvil llegaron al sitio a instalar una fibra óptica y partieron el andén, pero no lo restauraron. Desde entonces, han sido varios los incidentes de peatones.

“He llamado en muchas ocasiones a la empresa y no han solucionado el problema, no dan la cara. Nos dañaron un andén que estaba bueno. Hubo que meter un tubo adentro para señalizar. Necesitamos que nos resuelvan pronto este daño, no solo por el bienestar de los vecinos sino de toda la ciudadanía que transita por esta avenida”, expresó la administradora.

(Lea: Iglesia y colegio, con el agua por las rodillas en Arroz Barato).

La Oficina de Servicios Públicos de la Secretaría General del Distrito, sobre esta situación, señaló que se están realizando las revisiones para que de manera inmediata se hagan las operaciones con la empresa de servicios públicos que ocasionó el daño.