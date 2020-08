La moto es el medio más usado en estos tiempos de pandemia, ya que los carros particulares no se atreven a prestar el servicio debido a la obligación de pagar dos veces el peaje de Marahuaco.

La situación en materia de transporte es crítica para estas comunidades, ya que salir hasta Cartagena genera costos que muchos no tienen cómo suplir. Aseguran que una moto los trae hasta la ciudad y los regresa por 40 mil pesos, y si es hasta el Centro el valor del servicio es de $30 mil.

Con la llegada de la pandemia a finales de marzo, los habitantes de Arroyo Grande y otros corregimientos de la zona norte se quedaron sin el acostumbrado servicio de transporte público. Se trataba de un par de busetas que pertenecían a la empresa Renaciente y que salían de Bayunca, recorrían las poblaciones vecinas y llegaban a Cartagena. El valor del pasaje rondaba los 3 mil pesos. Sin embargo, han pasado cinco meses y aún no han vuelto, por lo que los residentes hacen un llamado a los propietarios para que envían al menos uno por día.

Se quejan del peaje

“Mucha gente necesita hacerse exámenes de laboratorio, ir a citas médicas, comprar alimentos, pero muchos no salen porque no tienen dinero para los pasajes. El transporte aquí es demasiado caro, estos pueblos están en el atraso por culpa de ese peaje. Llevamos años luchando para que lo quiten pero no ha sido posible. Ese peaje nos tiene sumidos en la pobreza extrema porque es muy caro y nadie se atreve a venir. Ni siquiera la Alcaldía nos trae programas sociales porque ese peaje genera gastos muy elevados. Es la salud de la gente la que está en juego ahora”, expresó la líder comunal de Arroyo Grande, Magalis Coronado.

(Lea: Video: Peleas por el espacio público en Cartagena, ¿quién controla?).

La situación se repite en Arroyo de las Canoas y Arroyo de Piedras, donde los moradores piden soluciones al Distrito para el tema del transporte público.

Este medio intentó comunicarse con la empresa Renaciente para conocer si tienen pensado enviar buses nuevamente a la zona, pero no fue posible el diálogo.

Antes de la pandemia, eran cuatro los recorridos que se hacían en estos corregimientos. Las busetas ingresaban a cada uno de ellos a recoger pasajeros. La primera buseta salía a las 6 de la mañana y regresaba a mediodía. Era el transporte más usado.