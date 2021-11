José Daniel Meza Olmos, representante del Grupo Obinco S.A.S.

Y recalcó: “Lamentablemente en días pasados se ha retirado de la compañía a una colaboradora de mucha confianza, que al no tomar bien su despido ha procedido a enviar a esta entidad, y a otras tantas de otros proyectos, comunicaciones falsas que buscaban afectar a la compañía y las relaciones con nuestros clientes más importantes, como lo puede ser el Consorcio Protección Costera Fase II y el desarrollo de este proyecto. Estos no solo fueron firmados con mi firma digital, sino que fueron enviados de mi correo corporativo, dando así más veracidad a los mismos. Sin embargo, al no haber obtenido respuesta alguna, en nuestra compañía no nos hemos dado cuenta de esta situación hasta tanto la misma fue publicada por medios de comunicación y pudimos llevar a cabo la investigación para determinar el origen de la noticia, evidenciando esta terrible situación”.

Por la polémica que suscitaron los correos que habrían sido enviados por la colaboradora despedida, el representante legal agregó: “De antemano presentamos mil excusas por las afectaciones y/o situaciones que esto haya podido generar dentro de la entidad, y reiteramos la no falsedad de los documentos presentados por el Consorcio Protección Costera Fase II en lo referente a la disponibilidad de los vehículos propiedad de nuestra compañía y nuestro total acompañamiento y compromiso en el trabajo conjunto con el consorcio y las compañías que lo conforman, de las cuales somos testigos de su seriedad, transparencia y compromiso, para que este proyecto se desarrolle de manera exitosa para el beneficio de la ciudad”.

Consorcio presentó 25 volquetas

Este domingo, apenas se conoció el comunicado del Grupo Obinco S.A.S., el Consorcio Protección Costera Fase II dirigió un oficio a la Ungrd.

“Como se pude evidenciar en comunicado adjunto, emitido el día de hoy por parte de la compañía Grupo Obinco S.A.S., a través de su representante legal en original y con huella, comunicado que fue remitido a su entidad mediante correo electrónico igualmente el día de hoy, se certifica que la denuncia remitida es absolutamente falsa y que se generó por un lamentable incidente con una persona de la compañía cuyo único fin era el de afectar las relaciones de la compañía con sus clientes, como puede ser nuestro Consorcio”.