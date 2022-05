No sé qué problema hay en Migración Colombia que cuando voy no están los permisos de ellos”.

“Yo gestioné los permisos de permanencia. El mío me lo dieron pero el de mis hijos no. No sé qué problema hay en Migración Colombia que cuando voy no están los permisos de ellos. Siempre hacen jornadas y el carnet de ellos no está”, dijo Mileydis Echandía.

La pequeña Milagros vive en el corregimiento de Bayunca. // Foto: cortesía.

“La niña debe tener un seguro y hoy pido ayuda para eso. Vengo a tocar puertas para que la afilien a la EPS y me la operen”, dijo la mamá con voz entrecortada.

Además, destacó que el padre de la niña falleció en Venezuela, por lo que se vio en la necesidad de venir a Cartagena. “Allá se me hacía difícil la operación porque le ponían una chatita y eso costaba mucho dinero. Si la compraba no comía, porque tengo a mi otro hijo y se me hacía difícil, y como allá no tenía a nadie que me ayudara mi mamá me mandó para acá”, narró.