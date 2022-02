Más de 200 niños se encuentran esperando el retorno a las aulas para integrarse con sus compañeros y aprender de sus docentes de manera presencial, pues este 2022 no han podido asistir a clases porque el CDI en el que están inscritos aún no abre sus puertas.

“Vamos muchas personas para el Centro a plantarnos frente al ICBF porque no hay derecho a que todos los colegios hayan entrado el 31 de enero y en este CDI todavía sigamos esperando sin tener certezas de nada, nos tienen en el aire, nadie nos da explicaciones. Yo tengo dos niños aquí, hay muchos padres que han tenido muchos inconvenientes en sus trabajos porque no tienen dónde dejar a sus hijos, es una situación agobiante”, expresó la mujer.

De igual forma, los denunciantes mostraron su desacuerdo con los supuestos cambios en los uniformes por parte del nuevo operador del CDI, debido a que, según ellos, el año pasado hicieron una inversión de $28 mil por unos nuevos y no quieren volver a tener que comprar uniformes en este 2022, pues la situación económica de muchos padres de familia no es la mejor y hay algunos que tienen a dos o más hijos en esa institución.

(Lea: 107 mil niños de primera infancia retornarán a la presencialidad).

“Los uniformes del año pasado prácticamente no los usaron porque se manejó la alternancia, así que están casi nuevos, no es necesario que ordenen cambiarlos. Por otro lado ya nuestros hijos no pueden seguir esperando el retorno, son dos años de ausencia por la pandemia, necesitamos que abran rápido el CDI”, finalizó Melgarejo.

La manifestación de hoy está programada para iniciarse a las 8 de la mañana.