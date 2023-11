Un festival para conciliar y para promover el cambio

Una oportunidad para el diálogo

En el sector Las Vegas, en Nelson Mandela, se desarrolló la primera de estas actividades, con un taller cuyos participantes fueron más de 40 adolescentes, jóvenes y adultos. “Tiene como objetivo principal fomentar la resolución positiva de conflictos en la comunidad cartagenera y promover la importancia de la conciliación como herramienta clave para el progreso social”, explicó Diana Guzmán, jefe del Centro de Arbitraje y Conciliación de la CCC.

En un espacio divertido, lúdico y bastante práctico, los residentes de Nelson Mandela se reconocieron a sí mismos desde sus diferencias y con respeto, para aprender sobre herramientas de resolución pacífica de conflictos.

“Este taller busca que utilicen el diálogo para mejorar aspectos de la vida cotidiana en la comunidad. Es explicar a la comunidad qué se debe hacer cuando se tiene un conflicto”, destacó Guzmán.

El taller brindó, al tiempo, un espacio de charla y reflexión donde los participantes compartieron testimonios sobre las situaciones que se viven a diario en sus calles y que tienden a convertirse en problemáticas.

Carolina Zapata, una ama de casa de 32 años, compartió su perspectiva sobre la importancia de la conciliación, especialmente entre jóvenes en riesgo en Mandela. Destacó que la resolución de conflictos podría erradicar muchas problemáticas en la comunidad, brindando la oportunidad de un progreso conjunto. “La verdad me he sentido muy a gusto en esta actividad, me parece muy oportuna”, dijo.

Un punto de vista que comparte Audi Blanco, otra ama de casa de 51 años, quien elogió la dinámica del taller y expresó su deseo de más espacios similares. "Tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestros jóvenes. Agradezco esta iniciativa del festival por proporcionar orientación y apoyo a través de estas charlas", sostuvo.