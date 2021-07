Jairo Bernardo Martínez, de 63 años y residente en El Pozón, era el propietario del cambuche destruido.

“Hace 20 años un sargento retirado de la Base me puso ahí. Yo vendía agua en un carrito y él me dejó poner en ese sitio fijo, para que no me cansara. Era una chacita, pero un día llovió, se me mojaron las cositas y me dieron la idea de hacer algo para meterlas”, dijo.

Más adelante, por un robo, “un muchacho me ofreció poner unas tablas para reforzar la chaza y la adornaron con papeles de papitas, De Todito, para que se viera mejor. Ese fue el error. En estos días me formaron problemas, que no podía estar aquí, y aunque estoy en un censo, en espera de desalojo colectivo, llegaron ayer y me lo tumbaron. Supliqué que no lo hicieran, que era mi sustento, pero me desalojaron y ahora estoy vendiendo agua en el aire”.