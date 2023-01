Un café con Go Catastral: estas fueron las conclusiones

Al encuentro asistieron gremios y empresas invitadas: Andi, Camacol, Asotelca, Fenalco, Cámara de Comercio, Consejo Gremial de Bolívar, empresas del sector industrial, entre otros. Al frente estuvieron la líder de Go Catastral en Cartagena, María Rosario Piñeres; el gerente jurídico, Fernando Suárez, en representación de Henry Rodríguez Sosa (director de Catastro Bogotá); Daniel Toloza, jefe del Observatorio Técnico Catastral; y Cristian Araújo, líder técnico en Cartagena.

Con el objetivo de promover un espacio de integración para comprender la importancia de la información catastral del territorio cartagenero, El Universal se tomó un café con Go Catastral, socializando los resultados de este importante ejercicio, que luego de 8 años volvió a realizarse.

Cristian Araújo, líder técnico de Go Catastral, aprovechó un espacio para hablar sobre la experiencia obtenida en el proceso de actualización. “Fue un proceso técnico, completamente riguroso que se adelantó en la ciudad, incluidas sus zonas urbanas, sus corregimientos, su zona rural e insular. Adelantamos el levantamiento del componente físico, identificamos los cambios en las construcciones para poder determinar una serie de elementos que nos permitieran establecer el avalúo catastral”.

Puntualizó algunos de los detalles sobre los hallazgos. “Hicimos también recorrido para identificar aquellos predios nuevos. En total tuvimos 7.505 predios nuevos y 61.000 predios que tuvieron cambios, es un resultado favorable para entregar una base actualizada y poder implementar políticas públicas en planeación y ordenamiento territorial. Es importante conocer cómo está estructurada la ciudad en estos momentos para la toma de decisiones de política pública”, indicó a El Universal. Y agregó: “Incorporamos a la base catastral muchos predios en zonas que no existían y fue un clamor propio de Juntas de Acción Comunal que nos permitieran llegar a través de métodos colaborativos y declarativos a levantar e incorporar la base de datos y que aparezcan dentro del mapa de Cartagena cinco barrios con más de 3.500 predios incorporados”.

Explicó también la razón por la que esta actualización no se hacía desde hace ocho años. “Se estableció un plazo de cinco años intentando mitigar el impacto que conlleva esto en la ciudadanía; sin embargo, este fue el escenario que asumimos y el que nos encontramos en Cartagena”, precisó Araújo.

Al foro también acudió la personera Distrital, Carmen De Caro Meza, quien puso sobre la mesa sus inconformidades y las de las comunidades: “Hoy hemos participado en esta socialización de Go Catastral de cómo van a quedar los prediales. Quiero hacer un llamado a la comunidad cartagenera para que eviten las vías de hecho con las que están amenazando, así no vamos a conseguir nada. Go Catastral se ha comprometido a responder las inquietudes de cada uno de los ciudadanos”, señaló.